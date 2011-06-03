Шон Пиннер и Эйден Эслин просят премьера Британии вернуть их домой за счет обмена на Виктора Медведчука.

Двое пленных британцев попросили Бориса Джонсона обменять их на Медведчука. Соответствующее заявление иностранцы сделали для телеканала "Россия-1". Обращение было показано в программе "60 минут". Известно, что речь идет об Эйдене Эслине и Шоне Пиннере, которые попали в плен Вооруженных сил России и Донецкой народной республики в рамках проводимой специальной военной операции. Они обратились к своему премьер-министру, чтобы тот договорился об обмене.

Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем вам благодарны за помощь в этом вопросе Я прошу вас…посодействовать обмену нас на Медведчука. Шон Пиннер, британец

Иностранец Пиннер уточнил, что много всего произошло за последние пять-шесть недель, поэтому он лично находится в курсе не всех событий.

СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Путину и Зеленскому.

Фото и видео: Telegram / SHOT