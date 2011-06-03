Двое пленных британцев попросили Бориса Джонсона обменять их на Медведчука. Соответствующее заявление иностранцы сделали для телеканала "Россия-1". Обращение было показано в программе "60 минут". Известно, что речь идет об Эйдене Эслине и Шоне Пиннере, которые попали в плен Вооруженных сил России и Донецкой народной республики в рамках проводимой специальной военной операции. Они обратились к своему премьер-министру, чтобы тот договорился об обмене.
Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем вам благодарны за помощь в этом вопросе Я прошу вас…посодействовать обмену нас на Медведчука.
Шон Пиннер, британец
Иностранец Пиннер уточнил, что много всего произошло за последние пять-шесть недель, поэтому он лично находится в курсе не всех событий.
СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Путину и Зеленскому.
Фото и видео: Telegram / SHOT
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