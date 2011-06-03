Оппозиционный политик считает, что его можно обменять на националистов в Мариуполе.

СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Путину и Зеленскому. Ролик с задержанным оппозиционером Верховной Рады распространен Службой Безопасности Украины. По словам руководителя политического совета партии ОПЗЖ, его можно обменять на мирное население и представителей Вооруженных Сил Украины, которые сейчас находятся на территории Мариуполя.

Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день. Виктор Медведчук, политик Украины

Парламентарий в видеообращении назвал местных националистов, которые отказались сложить оружие, "защитниками Мариуполя". Также их называют чиновники из киевского режима. По словам Медведчука, из населенного пункта не сформирован гуманитарный коридор для выхода, хотя Минобороны РФ неоднократно заявляло о такой возможности.

Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины.

Фото и видео: СБУ