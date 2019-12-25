Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины

Жена Виктора Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины. Оксана Марченко собрала пресс-конференцию с журналистами в Москве. Она объяснила, что пыталась уговорить лидера политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" уехать за границу из-за уголовного преследования, который начал против него киевский режим. Однако Медведчук заметил, что считает себя невиновным ни в одном приписываемом ему преступлении и не нарушил ни одного закона, поэтому отказался покидать государство. Депутат заметил, что ему не от кого убегать или прятаться.

Конечно, как жена, как мама я пыталась уговорить Виктора уехать,.. но он сказал, что все, что с ним будет происходить, он выдержит, потому что он ни в чем не виноват. Это правда. Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука

Украинка объяснила, что Виктор Медведчук ни на один день не покидал территорию Украины.

Жена Медведчука заявила, что у нее есть доказательства пыток арестованных СБУ.

Фото и видео: YouTube / Оксана Марченко

