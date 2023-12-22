Политик прокомментировал гибель Ильи Кивы.

Виктор Медведчук рассказал о том, что ему до сих пор угрожают расправой за выступления против режима лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее мнение оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Политик заметил, что вся история происходит на фоне убийства бывшего депутата Верховной Рады (местного парламента) Ильи Кивы. По словам иностранца, речь идет о заказном преступлении со стороны украинских властей, Службы безопасности Украины в отношении лица, который публично и открыто выступал против них.

Это было и тогда, когда мне угрожали расправой прийти ко мне домой, когда я находился год под домашним арестом. Это продолжается сейчас, когда я нахожусь в Москве. Вы откройте страницы СМИ, и вы увидите эти угрозы, угрозы жизни мне, семье. Виктор Медведчук, эксперт

Позиции Зеленского может пошатнуть только Запад, заявил Медведчук.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости