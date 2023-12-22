Оппозиционер из Киева рассказал о влиянии Запада на главу Украины.

Взятие российскими силами города Авдеевка под свой контроль не может пошатнуть позиции лидера киевского режима Владимира Зеленского, это могут сделать только западные хозяева политика. Соответствующее мнение в интервью журналистам "РИА Новостей" огласил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Иностранец пояснил, что невозможно предсказать, пойдут ли на это решение международные союзники Украины.

Пошатнуть позиции могут только хозяева, которые осуществляют руководство над ним. Потому что любые другие действия, его какая-либо самостоятельность или люфт в проведении каких-то элементов государственной политики нереальны без разрешения внешнего управления. Виктор Медведчук, аналитик

Напомним, что государственный переворот на территории соседней страны 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке Вашингтона. Депутаты местной Верховной Рады (парламента) незаконно отстранили президента Виктора Януковича от власти, а члены радикального движения с оружием в руках захватили здание администрации главы государства.

Медведчук рассказал, когда вернется в Киев.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости