Политик подчеркнул, что делает все необходимое для борьбы с коллективным Западом и Зеленским.

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, когда вернется в Киев. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам Медведчука, он хочет вернуться в столицу Украины, если будет такая возможность. Политик подчеркнул, что делает все необходимое для борьбы с коллективным Западом и нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также заявил, что на сегодняшний день из страны выехали около 18 млн человек.

Для половины страны, я думаю, такая цель может быть реализована в случае, когда в стране не будет то, что называется сегодня нацизмом. А нацизм стоит сегодня во главе угла государственной политики Зеленского и его преступного режима. Виктор Медведчук, украинский политик

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Видео: Telegram / РИА Новости