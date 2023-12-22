Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной

Глава Франции раскрыл подробности подписанного документа.

Двустороннее соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет. Оно будет действовать до того момента, пока Украина не вступит в Североатлантический военный альянс. Соответствующей информацией поделился французский президент Эмманюэль Макрон, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции с коллегой Владимиром Зеленским. Иностранный политик отметил, что стороны договорились выделить для оказания военной помощи для Вооруженных сил Украины на 2024 год порядка трех миллиардов евро.

Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Глава Франции уточнил, что указанное соглашение касается поставок современного военного оборудования для ВСУ, совместимого с теми видами, которые поставляет стране военный блок. Также речь идет об обучении украинских солдат, укреплении оборонной индустрии. Власти сформируют совместные с Францией производства оружия, размещенные на территории Украины.

Макрон пообещал посетить Киев до середины марта.

Фото и видео: YouTube / Élysée