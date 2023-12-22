Макрон пообещал посетить Киев до середины марта

Глава Франции объяснил, что все еще заинтересован посетить Украину.

Французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским сообщил журналистам о примерных датах своей рабочей поездки на территорию Украины. Ранее Елисейский дворец перенес поездку, которая должна была состояться в период с 13 на 14 февраля. Европейский политик заметил, что приедет в страну в ближайшие недели.

Я приеду до середины марта. Вы можете меня ожидать в ближайшие недели. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее глава государства вместе с украинским партнером подписали двустороннее соглашение по поводу гарантий безопасности для Украины. Документ будет действовать десять лет или до того момента, пока Украина не вступит в НАТО.

Макрон выдал плеяду обвинений в адрес России по недоказанным утверждениям.

Фото и видео: YouTube / Élysée