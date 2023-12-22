Глава Франции прокомментировал возможное размещение ядерных сил РФ в космическом пространстве.

Французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским выдал плеяду обвинений в адрес Москвы по утверждениям, которые не имеют доказательств. Европейский политик заметил, что российская администрация якобы увеличила количество зон дестабилизации и конфронтации, в том числе на территории Африки и на Ближнем Востоке. Дополнительно глава государства уточнил, что старан-оппонент должна должна безотлагательно дать разъяснения по поводу указанных проблем, а международные институты должны ими заняться.

Выраженная некоторыми в последние дни обеспокоенность о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе дополняют эту картину. Эти факты, если они будут подтверждены, будут серьезными, незаконными и дестабилизирующими для мира и для граждан. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон дал ЕС два года на определение своего суверенитета.

Фото и видео: YouTube / Élysée