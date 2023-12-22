Макрон дал ЕС два года на определение своего суверенитета

Глава Франции рассказал о приоритетах ЕС.

Ближайшие два года станут решающими для определения того, насколько Европейский союз и входящие в него страны хотят быть суверенными. Соответствующее заявление французский президент Эмманюэль Макрон сделал в ходе выступления на сессии Всемирного экономического форума, проводимого в швейцарском городе Давос. Иностранный политик уточнил, что региону предстоит принять критически значимые решения. В частности, речь идет о позиции по украинскому кризису, сотрудничестве с соседними государствами за пределами ЕС, обеспечении стабильности и мира на Ближнем Востоке и Африке.

Если мы сможем быть едины и много инвестировать в эти сектора, будем производить инновации, если сможем убедить бизнес-лидеров внедрить эти решения и если будем принимать смелые дипломатические решения, особенно по Украине, то мы сможем выполнить. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Дополнительно французский лидер указал на необходимость формирования новых рабочих мест в "декарбонизированной промышленности", а также развития новых экономических иекторов вроде искусственного интеллекта, космоса, квантовых технологий, полупроводников, "обороны, как бизнеса".

Макрон заявил о необходимости усиления суверенитета Европы.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum