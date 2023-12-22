Макрон заявил о необходимости усиления суверенитета Европы

Глава Франции оценил сотрудничество Парижа и Вашингтона.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил журналистам о необходимости укрепления европейского суверенитета и нежелании региона быть зависимой от американской администрации, в частности, на фоне противостояния США и Китая. Соответствующей информацией политик поделился в ходе пресс-конференции, проводившейся в Елисейском дворце. Политик пояснил, что при этом Европа признает СШа своим союзником, но призвал страны Евросоюза быть неким полюсом стабильности.

Мир находится в беспорядке. В первую очередь это связано с напряженностью между США и Китаем, которая может затронуть и Европу. Франция одна не может противостоять этой напряженности. Необходима суверенная Европа. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что контакты между Вашингтоном и Пекином Презко обострились после рабочего визита в Тайбэй в августе 2022 года бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В результате инцидента диалог между оборонными ведомствами КНР и США был фактически приостановлен более чем на год.

Во Франции могут ввести школьную форму с 2026 года.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron