Во Франции могут ввести школьную форму с 2026 года

Эмманюэль Макрон рассказал о реформах образования в стране.

Единая школьная форма может появиться во всех французских школах с 2026 года. Соответствующей информацией глава государства Эмманюэль Макрон поделился в ходе пресс-конференции с журналистами, проводившейся в Елисейском дворце. Политик заметил, что с текущего года в ряде учебных учреждений страны увеличится количество часов, посвященных воспитанию гражданина. В частности, такое обучение будет предусматривать изучение детьми "фундаментальных документов". Дополнительно власти введут обязательные театральные курсы в местных лицеях.

В 100 учебных заведениях планируется начать эксперимент по введению. В случае если эксперимент будет признан удачным, к 2026 году форма может быть введена повсеместно. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Во Франции планируют изменить условия отпуска по уходу за ребенком.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron