Во Франции планируют изменить условия отпуска по уходу за ребенком

Эмманюэль Франции рассказал о том, как страна будет повышать рождаемость.

Французский лидер Эмманюэль Макрон планирует бороться со снижением рождаемости в стране за счет введения нового отпуска по рождению ребенка для обоих родителей. Известно, что период будет короче, однако, он станет лучше оплачиваться. Соответствующей информацией политик поделился в ходе пресс-конференции, проводившейся в Елисейском дворце. Политик заметил, что сейчас родители могут находиться рядом со своим ребенком в отпуске до трех лет, но в будущем этот период сократится до шести месяцев.

После продления отпуска для отцов я решил, что следует ввести отпуск в связи с рождением ребенка. Он заменит нынешний отпуск по уходу за ребенком. Он ограничивает большое количество женщин на рынке труда, слишком низко оплачивается, создавая порой невозможные ситуации. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик уточнил, что высокая рождаемость до поры была преимуществом европейского государства со столицей в Париже на фоне соседних стран. Однако это преимущество уже не так очевидно на фоне последних нескольких лет. Местное правительство считает, что рождаемость падает за счет снижения фертильности. Эмманюэль Макрон добавил, что случаи женского и мужского бесплодия значительно участились и затрагивают множество пар. Власти разработают "большой план по борьбе с этим недугом".

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Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron