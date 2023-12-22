Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении

Глава Франции рассказал о планах на следующий год.

Французский президент Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к жителям своей страны жестко высказался о России и региональном конфликте на Украине. По словам политика, в июне 2024 года избирателям предстоит высказаться "за" или "против" дальнейшего укрепления суверенитета. Речь идет о том, что в это время запланировано проведение выборов в состав депутатов Европейского парламента.

Предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Жители страны раскритиковали такое обращение со стороны Эмманюэля Макрона. В комментариях к материалу местного издания Le Figaro они назвали его худшим президентом в истории Франции. Пользователи призвали политика меньше слушать американских чиновников и выступить за мир на Украине, а не провоцировать своими действиями Россию.

Макрон: в Европе и США начинают сомневаться по поводу будущего Украины.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron