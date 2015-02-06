Макрон: в Европе и США начинают сомневаться по поводу будущего Украины

По его словам, существует так называемая "неопределенность", связанная с политической ситуацией в США.

В некоторых странах Европы и США начинают сомневаться по поводу будущего Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

По его словам, Европе повезло с нынешней администрацией Белого дома, которая поддерживает Киев. При этом французский лидер признал, что существует так называемая "неопределенность", связанная с политической ситуацией в США. Он добавил, что сейчас на Украине решается вопрос "способности Европы жить в мире". Также Макрон заявил, что Франция не намерена воевать с Россией, но и не хочет победы Москвы.

Ранее Макрон назвал удары Израиля по Газе нелегитимными и безосновательными.

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