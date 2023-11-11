Макрон назвал удары Израиля по Газе нелегитимными и безосновательными

Президент Франции призвал к режиму прекращения огня на Ближнем Востоке.

Удары, наносимые руководством еврейского государства по сектору Газа, не имеют под собой оснований и легитимности. Соответствующее заявление сделал французский президент Эмманюэль Макрон в эфире британского BBC. Европейский политик призвал Израиль остановить свои действия в палестинском анклаве. Ранее политик упоминал о том, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшается с каждым днем, поэтому мировому сообществу необходимо защищать гражданское население и добиваться режима прекращения огня. Гость программы заметил, что пауза является единственным выходом из сложившейся ситуации.

Фактически, сегодня бомбят мирное население, фактически. Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Так что для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон в сопровождении Мирзиёева прогулялся по ночному Самарканду.

Фото и видео: BBC