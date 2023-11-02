Макрон в сопровождении Мирзиёева прогулялся по ночному Самарканду

Глава Франции посетил Регистан.

Французский лидер Эмманюэль Макрон, прибывший в Узбекистан с рабочей поездкой в сопровождении президента страны Шавката Мирзиёева совершил прогулку по ночному Самарканду. Иностранный гость осмотрел основные достопримечательности города. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе главы государства.

Регистан, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Высокий гость был ознакомлен с историей строительства этой жемчужины восточного зодчества, особенностями уникального декора, знаковых событиях и личностях, связанных с этим местом. сообщение местной администрации

В пресс-службе правительства заметили, что считает символичным, что официальный визит французского лидера в Узбекистан проходит в Самарканде и начался именно с архитектурного ансамбля Регистана. Речь идет о том, что на этой территории существует множество свидетельств давних узбекско-французских связей. Известно, что на площади Регистан Мирзиёев и Макрон сделали совместную фотографию, а также зашли в историко-этнографический парк "Вечный город", размещенный в международном туристическом центре "Великий шелковый путь".

Макрон допустил возможность создания антитеррористической коалиции с Израилем.

Фото и видео: Правительство Узбекистана