Жена Медведчука заявила, что у нее есть доказательства пыток арестованных СБУ

Жена руководителя политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука рассказала о доказательствах пыток арестованных СБУ. Информацией женщина поделилась во время собранной пресс-конференции с журналистами. Оксана Марченко полагает, что ее супруг также испытывал на себе пытки со стороны силовиков. Также она делает выводы, основываясь на показаниях сотрудников депутата, которые были задержаны в конце феврале и начале марта текущего года. Многие из них сообщили о жестоких физических пытках.
У нас есть серьёзные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей. Это рассуждение основано на фактах.
Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука
Украинка призвала мировую общественность присмотреться к обнародованным фотографиям Виктора Медведчука. Она отметила, что нет никаких сомнений в том, что его пытали.
Жена Медведчука заявила, что ей угрожали убийством.
Фото и видео: YouTube / Оксана Марченко
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