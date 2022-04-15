Жена Медведчука заявила, что у нее есть доказательства пыток арестованных СБУ

Оксана Марченко рассказала о том, что на снимках ее мужа после задержания видны следы пыток.

Жена руководителя политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука рассказала о доказательствах пыток арестованных СБУ. Информацией женщина поделилась во время собранной пресс-конференции с журналистами. Оксана Марченко полагает, что ее супруг также испытывал на себе пытки со стороны силовиков. Также она делает выводы, основываясь на показаниях сотрудников депутата, которые были задержаны в конце феврале и начале марта текущего года. Многие из них сообщили о жестоких физических пытках.

У нас есть серьёзные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей. Это рассуждение основано на фактах. Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука

Украинка призвала мировую общественность присмотреться к обнародованным фотографиям Виктора Медведчука. Она отметила, что нет никаких сомнений в том, что его пытали.

Жена Медведчука заявила, что ей угрожали убийством.

Фото и видео: YouTube / Оксана Марченко