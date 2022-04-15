Жена Медведчука заявила, что ей угрожали убийством

Оксана Марченко сообщила о том, что не знает о местонахождении супруга.

Жена руководителя политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей угрожали убийством. Соответствующее заявление украинка сделала на пресс-конференции с журналистами. Она добавила, что ей до сих пор неизвестно о местонахождении своего супруга.

Я обращаюсь к независимым активистам, журналистам, чтобы они попробовали разыскать и лично посетить моего мужа. Я не могу сама это сделать из-за продолжающих поступать в мой адрес угроз расправы. Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука

В настоящее время Оксана Марченко находится за пределами Украины. Предположительно, она может находиться на территории России. Она объявила подписчикам о том, что выехала из страны 18 февраля, а 12 апреля ее мужа задержали. Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять арестованного политика на украинских военнопленных.

Жена Медведчука записала обращение к Зеленскому и Эрдогану.

Фото и видео: YouTube / Оксана Марченко

