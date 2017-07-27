Оксана Матченко потребовала освободить мужа.

Жена Медведчука записала обращение к Зеленскому и Эрдогану. Ролик распространился вечером 13 апреля после появления заявлений о задержании сотрудниками СБУ руководителя политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Оксана Марченко потребовала от украинского президента немедленно освободить депутата.

Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа. Оксана Марченко, украинка

Женщина заявила в видеообращении о том, что ее супруг Виктор Медведчук не нарушал никаких законов Украины, а также не покидал территорию страны. При этом политик выступал за мир и диалог. По мнению Марченко, задержание парламентария является проявлением терроризма со стороны властей. Она попросила лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь с освобождением Медведчука, так как боится за жизнь мужа. По мнению украинки, турецкий лидер обладает большим авторитетом, к нему прислушиваются. Она призвала Эрдогана использовать свое влияние для решения проблемы.

МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука.

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