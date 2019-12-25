МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука

Вадим Денисенко считает, что от политика сначала нужно добиться показаний, а после - судить.

МВД Украины осадило украинского президента Владимира Зеленского после предложения по обмену лидера политического совета движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на военнопленных, находящихся у ДНР, ЛНР и РФ. Об этом журналистам с местного телеканала "Рада" рассказал советник руководителя правоохранительной структуры страны Вадим Денисенко.

Правильно сделать…как минимум, чтобы он дал определенные показания, потому что он обладает огромным объемом информации про то, кто, кому и сколько давал из РФ для создания пятой колонны, для создания движения коллаборантов… Вадим Денисенко, советник главы МВД Украины

Второй вещью в отношении Медведчука, по программе "максимум", украинский чиновник предложил властям страны быстрый судебный процесс, а также дать парламентарию "соответствующий срок". Альтернативным методом Денисенко видит возможность "выбить" из политика необходимые показания, после чего уже обменивать на пленных представителей ВСУ. В МВД считают, что если у государства есть возможность вернуть и освободить своих пленных, то это следует делать.

Зеленский предложил обменять задержанного Медведчука на украинских военнопленных.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада