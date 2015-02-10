Зеленский предложил обменять задержанного Медведчука на украинских военнопленных

Украинский лидер рассказал, что политик пытался покинуть пределы страны.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил обменять задержанного оппозиционного политика Виктора Медведчука на украинских военнопленных. Он объяснил в своем видеообращении, опубликованном на официальном сайте на YouTube о том, что накануне местными силовиками пойман руководитель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". По словам лидера страны, Виктор Медведчук на протяжении 48 дней скрывался от правоохранителей, но недавно решился совершить побег за границу.

Предлагаю Российской Федерации обменять на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что вечером 12 апреля президент Украины проинформировал подписчиков о задержании Медведчука, разместив в собственном Telegram-канале фотографию похожего на него человека, находящегося в наручниках. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил прессе, что данное фото нужно проверять из-за большого количества распространяемых в социальных сетях фейков.

Канцлер Австрии сообщил Путину о желании Зеленского провести с ним прямые переговоры.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент