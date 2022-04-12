Канцлер Австрии сообщил Путину о желании Зеленского провести с ним прямые переговоры

Карл Нехаммер прибыл в Москву с гуманитарной миссией.

Канцлер Австрии сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о желании украинского коллеги Владимира Зеленского провести с ним прямые переговоры. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в рамках брифинга в Москве, собранного по результатам рабочей встречи с главой РФ.

Я ему также указал, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Напомним, что Карл Нехаммер стал первым главой правительства страны - участницы Евросоюза, который провел переговоры с российским лидером после начала специальной военной операции на Украине. Незадолго до этого момента канцлер Австрии провел аналогичные переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским. Согласно местной канцелярии, чиновник прибыл в Россию ради гуманитарных задач. Речь идет об попытке добиться незамедлительного прекращения огня, работе гуманитарных коридоров для эвакуации населения и раненых, а также о доступе Международного комитета Красного Креста в регион.

Нехаммер заявил о необходимости личных встреч с Путиным по Украине.

Фото и видео: YouTube / WELT