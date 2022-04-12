Нехаммер заявил о необходимости личных встреч с Путиным по Украине

Канцлер Австрии рассказал об итогах переговоров в Москве с президентом России.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил о необходимости личных встреч с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. Европейский лидер дал интервью журналистами по итогам рабочей встречи в Москве. Переговоры между сторонами состоялись вечером 11 апреля. Выступление чиновника по их результатам транслировал местный телеканал Puls 4. По мнению спикера, важно иметь возможность личной конфронтации.

Звонить - это одно, но важнее находиться друг напротив друга, смотреть друг другу в глаза, говорить об ужасах войны. Возможно, это не скоро принесёт успех, но я убеждён, что каждый вклад может быть ценным и полезным, когда речь идёт о мире. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Канцлер Австрии: важно доносить до Путина позицию ЕС о положении на Украине.

Фото и видео: YouTube / WELT