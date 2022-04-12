Канцлер Австрии: важно доносить до Путина позицию ЕС о положении на Украине

Карл Нехаммер общался с президентом России 75 минут.

Канцлер Австрии заявил о важности доносить до Владимира Путина позицию ЕС о положении на Украине. Соответствующее заявление Карл Нехаммер сделал перед журналистами во время выступления перед журналистами по результатам рабочего визита в Москву. Европейский чиновник за закрытыми дверями встречался с российским президентом. Карл Нехаммер подчеркнул, что оценка российским руководством специальной военной операции на территории Украины и ее последствиях значительно отличается от позиции, которую занимает Европейский союз.

У президента Российской Федерации совершенно другая оценка, чем у нас, чем у глав правительств ЕС. Для меня было важно, глядя ему в глаза, указать на ужасы войны, страдания, которые я видел сам, военные преступления в Буче и других деревнях на Украине. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Чиновник уточнил, что встреча с главой РФ продлилась примерно 75 минут. Канцлер Австрии заявил Владимиру Путину о необходимости проведения международного расследования военных преступлений на Украине. Он добавил, что стороны вступили в жесткую конфронтацию, так как Россия приписывает международному сообществу пристрастное отношение к событиям. При этом Нехаммер заметил, что происходящее на Украине российское руководство называет военной операцией, а ЕС - "войной".

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Фото и видео: YouTube / WELT