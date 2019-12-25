Глава МИД Австриии: Путин с Нехаммером поговорят без прессы

Александер Шалленберг назвал цель визита канцлера Австрии в Москву.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер отправится в Москву с посланиями гуманитарного и политического характера, но при этом его рабочий разговор с российским лидером Владимиром Путиным будет конфиденциален. На встрече не будут присутствовать другие представители или пресса. Соответствующее заявление местным журналистам в рамках прибытия на саммит лидеров внешнеполитических ведомств Евросоюза, проводимого в Люксембурге, сделал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Чиновник заметил, что в Вене намерены пользоваться каждым шансом для того, чтобы прекратить "гуманитарный ад" на Украине.

Поэтому канцлер едет с четкими посланиями гуманитарного и политического характера…азговор с глазу на глазу и без СМИ. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Напомним, что австрийский канцлер Карл Нехаммер проведет встречу в понедельник в российской столице встречу с Владимиром Путиным с целью обсуждения ситуации на Украине из-за проведения российской специальной военной операции. Нехаммер до этого провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Они состоялись 9 апреля.

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Фото и видео: European Commission