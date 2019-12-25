Глава МИД Испании: ЕС обсудит возможность нефтяного эмбарго в отношении России

Хосе Мануэль Альбарес рассказал о том, что лидеры МИД ЕС думают о дальнейшей помощи Киеву.

Глава МИД Испании заявил о том, что страны Евросоюза обсудят возможность нефтяного эмбарго в отношении России. Соответствующей информацией лидер внешнеполитического ведомства страны сообщил в рамках интервью местным журналистам по приезде в Люксембург, где проводится встреча глав МИД ЕС. Хосе Мануэль Альбарес не исключил нового санкционного давления на Москву из-за продолжения проведения специальной военной операции РФ на территории Украины. Ограничения могут затронуть новые отрасли в энергетическом секторе.

Как мы можем поддержать армию и правительство Украины, чтобы и дальше существовала свободная Украина…необходимость не дестабилизировать отдельные страны, энергетическая структура которых традиционно была тесно связана с Россией. Хосе Мануэль Альбарес, глава МИД Испании

Эксперт заметил прессе, что в понедельник 11 апреля у российского лидера Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера назначены переговоры. При этом в Испании не ждут многого от данной поездки европейского лидера в Москву. Однако Хосе Мануэль Альбарес считает, что эти контакты имеют место быть, так как связаны с наведением мостов и возможностью дальнейшего диалога.

Бербок призвала ЕС предоставить Украине тяжелое вооружение.

Фото и видео: European Commission