Бербок призвала ЕС предоставить Украине тяжелое вооружение

Глава МИД ФРГ рассказала, что у стран Евросоюза нет времени "на отговорки".

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок призвала Евросоюз предоставить Украине тяжелое вооружение. Соответствующее заявление немецкая чиновница сделала перед европейскими журналистами в рамках своего прибытия на заседание лидеров МИД ЕС, проходящем на территории Люксембурга. По словам спикера, сейчас у международных партнеров нет времени на отговорки, поэтому странам следует проявить свою креативность в вопросе поставок военной помощи киевскому режиму.

Украине нужны дальнейшие военные материалы, прежде всего тяжелое вооружение, и сейчас нет времени на отговорки, сейчас настало время для креативности и прагматизма. Анналена Бербок, глава МИД Германии

При этом немецкий дипломат заметила прессе, что сейчас для нее более чем очевидно, что Украине требуется предоставить дальнейшие военные материалы и поддержку, хотя сейчас Брюссель и так дает Киеву "миллионы".

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Фото и видео: European Commission

