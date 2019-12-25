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Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС
Сегодня, 11:13
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Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС

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Ян Липавский

Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в Евросоюз. Соответствующее заявление во время прибытия на саммит главы внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС сделал Ян Липавский во время общения с европейскими журналистами. Прага намерена помочь Киеву, Кишиневу и Тбилиси попасть в ряды содружества региона.

Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии к членству в ЕС. Для меня, для Чехии - мы хотим их поддерживать как можно больше в этом стремлении.

Ян Липавский, глава МИД Чехии

Напомним, что ранее находившаяся с официальным рабочим визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник в рамках процесса евроинтеграции. Ожидается, что в понедельник 11 апреля аналогичные опросники получат дипломаты из Молдавии и Грузии. Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз еще 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении стране статуса страны-кандидата. Аналогичные заявки Молдавия и Грузия направили в ЕС 3 марта.

Глава МИД Люксембурга предупредил о последствиях для ЕС в случае отказа от газа из России.

Фото и видео: European Commission

Теги: грузия, евросоюз, мид, молдавия, чехия, ян липавский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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