Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС

Ян Липавский

Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в Евросоюз. Соответствующее заявление во время прибытия на саммит главы внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС сделал Ян Липавский во время общения с европейскими журналистами. Прага намерена помочь Киеву, Кишиневу и Тбилиси попасть в ряды содружества региона.

Чехия поддерживает стремление Украины, Молдавии и Грузии к членству в ЕС. Для меня, для Чехии - мы хотим их поддерживать как можно больше в этом стремлении. Ян Липавский, глава МИД Чехии

Напомним, что ранее находившаяся с официальным рабочим визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник в рамках процесса евроинтеграции. Ожидается, что в понедельник 11 апреля аналогичные опросники получат дипломаты из Молдавии и Грузии. Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз еще 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении стране статуса страны-кандидата. Аналогичные заявки Молдавия и Грузия направили в ЕС 3 марта.

Глава МИД Люксембурга предупредил о последствиях для ЕС в случае отказа от газа из России.

Фото и видео: European Commission