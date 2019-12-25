Жан Ассельборн рассказал об обсуждении эмбарго в сфере нефти и газа.

Глава МИД Люксембурга предупредил о последствиях для ЕС в случае отказа от газа из России. По словам эксперта, в настоящее время делегаты стран Евросоюза ведут дискуссии относительно новых энергетических ограничений против России, которые могут использоваться в качестве санкционного воздействия в шестом пакете Брюсселя.В частности, стороны поднимают вопрос об эмбарго нефти и газа из РФ. По мнению Жана Ассельборна, данный запрет может иметь непредвиденные последствия" для всего региона. Соответствующими данными чиновник поделился с местными журналистами по прибытию на саммит главы МИД ЕС, проводимый в Люксембурге.

По шестому пакету ведутся дебаты. Мы должны сконцентрироваться также на двух вещах - дискуссии о газе и нефти. Это будет иметь последствия не только для Германии, но мы должны понимать, что это перекинется на всю Европу. Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга

Эксперт уточнил, что если ЕС решит принять эмбарго на нефть и газ из России, то будет нанесен серьезный удар по экономической системе и промышленности Германии, которые считаются одними из мощнейших в экономике региона.

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Фото и видео: European Commission