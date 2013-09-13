Кулеба сравнил "битву" за Крым со сражением за Украину

Глава МИД Украину объяснил, когда страна распадется как суверенная единица.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сравнил "битву" за Крым со сражением за страну. Такое сравнение чиновник привел в рамках выступления в Верховной Раде во время правительственного часа. По мнению спикера, если государство откажется от усилию по возвращению в свой состав Крыма, но на это закончится суверенность Киева.

Я хочу очень четко отметить, что битва за Крым – это битва за Украину. Кто, что бы не говорил, какими бы ироничными не были бы улыбки скептиков, но если мы откажемся от активной деоккупации Крыма – суверенной Украины не будет. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что по инициативе Украины 23 августа состоялся международный саммит "Крымская платформа". На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над территорией полуострова. В мероприятии участвовали более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать высказывать неонацистские и расистские настроения против России.

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Фото: YouTube / BBC News Україна