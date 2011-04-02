Дмитрий Кулеба считает военную поддержу Вашингтона "сигналом" для Москвы.

На Украине рассказали о сигнале России из США. Об этом в эфире местного телеканала ICTV в рамках программы "Свобода слова" сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Он прокомментировал планы Вашингтона по оказанию военной поддержки Киеву. О ней договорились во время личной встречи Джо Байден и Владимир Зеленский.

Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник объяснил, что в кулуарах американские партнеры рассказали украинской делегации о том, что также находят "лучшим сигналом" для России увеличение военной поддержки Киева. Кулеба полагает, что Москву беспокоит все то, что сделает Украину сильнее. Он предположил, что переговоры между лидерами Украины и США "безусловно" укрепили страну.

Кулеба рассказал, какие гарантии Байден дал Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / ICTV

