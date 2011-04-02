Кулеба рассказал, какие гарантии Байден дал Зеленскому

Глава МИД объяснил, о чем американский лидер и президент Украины договорились в Вашингтоне.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Кулеба рассказал, какие гарантии американский президент Джо Байден дал своему коллеге Владимиру Зеленскому на встрече в Вашингтоне. Дмитрий Кулеба выступил в эфире местной программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Чиновник заявил, что в Белом доме дали понять, что Киев не останется наедине с РФ, а США всегда будут помогать стране.

Ключевая гарантия лежала в том, что президент Байден очень четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и всегда будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны РФ. То же самое было сказано и в Конгрессе. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что Зеленский и Байден провели переговоры 1 сентября в Вашингтоне. Было подписано совместное соглашение о пяти направлениях сотрудничества. В список попали такие направления как безопасность и оборона, обеспечение принципов демократии и прав человека, энергетическая безопасность, противодействие пандемии и предоставление гуманитарной помощи.

Кулеба рассказал, что Украине нужно от США.

Фото и видео: YouTube / ICTV

