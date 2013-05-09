Кулеба рассказал, что Украине нужно от США

В МИД Украины оценили основные задачи по сотрудничеству с США.

В Киеве рассказали, что Украине нужно от США. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV объяснил, что стране требуется поддержка для укрепления обороноспособности, а не только статус союзника вне НАТО.

Министры обороны Украины и США подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Украина и США никогда не имели документа подобного содержания. Это абсолютно новое качество нашего сотрудничества в безопасности. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт уточнил, что на данном этапе для Украины важная американская военная поддержка. Этот вопрос стал одним из ключевых во время поездки украинской делегации в Вашингтон в начале сентября. Кулеба рассказал, что стороны обсудили очень конкретные вещи, касающиеся, например, конкретных видов вооружения.

Украина предложила Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле.

Фото и видео: YouTube / ICTV

