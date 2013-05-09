Украина предложила Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле

Дмитрий Кулеба рассказал о инициативах Киева по развитию экономики.

В Киеве предложили Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле. В эфире программы "Свобода слова" на местном телеканале ICTV глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между странами также регулярно поднимается вопрос о безвизовом режиме въезда для украинских граждан в США.

Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза. Кстати, с Канадой также, и с Великобританией, и мы уже продвинулись в этих вопросах, там политика малых шагов, потому что очень консервативной является политика этих стран. Дмитрий Кулеба, глава МИД США

Относительно торговой сферы, Кулеба подчеркнул, что Украина вынесла на рассмотрение предложение, связанное с укреплением национальной экономики. Он напомнил, что для того, чтобы воевать, необходимы денежные средства, которые следует зарабатывать за счет сильной экономической системы и формирования финансовых резервов. Последние могут идти на укрепление обороноспособности.

Киев получит партию комплексов Javelin от Вашингтона в 2021 году.

Фото и видео: YouTube / ICTV

