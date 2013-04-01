Киев получит партию комплексов Javelin от Вашингтона в 2021 году

МИД Украины раскрыл подробности по контракту с Пентагоном.

Киев заявил, что получит партию комплексов Javelin от Вашингтона в 2021 году. В интервью изданию "РБК-Украина" глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал, что американские противотанковые ракетные установки поступят в страну в рамках военной помощи. Министр не исключил, что Украина выйдет на договоренности с Вашингтоном по поставкам и другого летального и нелетального вооружения.

Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin. По понятным причинам детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США на Украину. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что новый пакет военной помощи Киеву составляет 60 млн долларов. Американский президент Джо Байден дал распоряжение дать средства Украине за счет Пентагона. С 2014 года США выделил Киеву $2,5 млрд на поддержку ВС Украины. Только в этом году страна получила от Белого дома $400 млн.

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Фото и видео: BBC News Україна