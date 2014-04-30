Шойгу: США оставили в Афганистане много высокоточного оружия

Минобороны РФ сейчас ведет анализ рисков и угроз на территории этой страны.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты при выводе войск из Афганистана оставили большое количество высокоточного оружия. Об он сказал в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По словам министра, среди такого вооружения находятся переносные зенитно-ракетные комплексы, а также противотанковые управляемые ракеты. Шойгу подчеркнул, оборонное ведомство России в настоящее время ведет анализ рисков и угроз на территории Афганистана.

Это и, безусловно, наркотики, это и большое количество оружия, которое попало, это оружие переносное высокоточное – это ПЗРК и ПТУРы. Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Напомним, 23 августа представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что Соединенные Штаты и Британия обязаны отвести свои войска с территории Афганистана до 31 августа. Он подчеркнул, если страны откажутся эвакуировать военных или не смогут соблюсти предписанные сроки, то "это вызовет реакцию" со стороны боевиков.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим эвакуировал 4,9 тысяч афганцев из аэропорта Кабула.

Видео: Youtube / Соловьев Live

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ