"Талибан"* обязал США вывести войска из Афганистана до 31 августа

Страны не получат дополнительное время для эвакуации военнослужащих.

Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что Соединенные Штаты и Британия обязаны отвести свои войска с территории Афганистана до 31 августа. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу Sky News.

По его словам, эти страны не получат дополнительное время для эвакуации военнослужащих.

Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости. Сухейл Шахин, представитель "Талибана"*

Он подчеркнул, если страны откажутся эвакуировать военных или не смогут соблюсти предписанные сроки, то "это вызовет реакцию" со стороны боевиков.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее президент президент США Джо Байден заявил, что считает правильным свое решение о выводе войск из Афганистана. По словам американского лидера, одним из поводов завершения военной кампании стало число жертв среди военных Соединенных Штатов. Байден отметил, за 20 лет Америка потеряла в Афганистане 2448 военнослужащих, ранения получили более 20,7 тыс. человек.

Видео: news.sky.com

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ

