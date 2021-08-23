Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана

США тратили на кампанию в Афганистане от 150 до 300 миллионов долларов в сутки.

Президент США Джо Байден считает, что принял правильное решение о выводе войск из Афганистана. Об этом он сказал в ходе выступления в Белом доме.

По словам американского лидера, одним из поводов завершения военной кампании стало число жертв среди военных Соединенных Штатов. Байден отметил, за 20 лет Америка потеряла в Афганистане 2448 военнослужащих, ранения получили более 20,7 тыс. человек.

Моя работа - выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убежден, что я абсолютно прав, не решив отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну. Джо Байден, президент США

Он подчеркнул, Соединенные Штаты тратили на кампанию в Афганистане от 150 до 300 миллионов долларов в сутки.

Ранее Байден заявил, что с начала июля Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек, 28 из которых были вывезены после 14 августа.

Видео: YouTube / The White House