Байден: США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек

28 тысяч из них были вывезены после 14 августа.

Президент США Джо Байден заявил, что с начала июля Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек, 28 из которых были вывезены после 14 августа. Об этом он сказал в ходе выступления в Белом доме.

По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тысяч человек на самолетах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тысяч человек. Джо Байден, президент США

По словам американского лидера, Соединенные Штаты вывозят из Кабула своих граждан, граждан стран-участниц Североатлантического Альянса, а также партнеров и афганцев

Напомним, местные жители пытаются покинуть территорию Афганистана из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). На фоне отмены рейсов из Афганистана возникли хаос и паника. Из-за давки погибли десять человек. Несколько скончались после того, как военнослужащие Соединенных Штатов открыли стрельбу в воздушной гавани. На данный момент все регулярные авиарейсы из Кабула отменены. Воздушное пространство над Кабулом открыто только для военных самолетов. Кроме того, несколько афганцев, которые пожелали покинуть территорию Афганистана, погибли, пытаясь улететь из столицы, зацепившись за шасси самолета.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал идеи Запада по размещению беженцев из Афганистана в странах Азии до получения ими виз в Соединенные Штаты и ЕС.

Видео: YouTube / The White House