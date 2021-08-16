В аэропорту Кабула возникли хаос и паника на фоне отмены рейсов

Из страны могут улететь только иностранные граждане.

В аэропорту Кабула на фоне отмены рейсов из Афганистана возникли хаос и паника. Об этом информирует телевизионный канал Al Arabiya. Местные жители пытаются покинуть территорию государства из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

В интернете публикуются ролики, на которых видно, как сотни людей пытаются попасть в терминал аэропорта. Некоторые их них выбегают на ВПП. Кроме того, желание покинуть Кабул изъявили и сотрудники дипмиссиий различных стран. Они покидают Афганистан на вертолетах.

Согласно данным ряда СМИ, на территории аэропорта иногда слышатся выстрелы. Уточняется, это военные делают предупредительные выстрелы в воздух, чтобы предотвратить панику желающих покинуть Афганистан. На данный момент все регулярные авиарейсы из Кабула отменены. Из страны эвакуируют только иностранных граждан.

Ранее мы сообщали, что Кабул встал в пробках из-за числа желающих покинуть город.

Видео: Youtube/10 News First