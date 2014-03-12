Кабул встал в пробках из-за числа желающих покинуть город

Столица Афганистана встала в многокилометровых автомобильных пробках из-за того, что граждане спешат покинуть территорию государства. Видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.
Причиной срочного отъезда называется захват власти движением "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ).
Представители радикального движения заявляли, что не будут применять насилие к местному населению. Кроме того, боевики пообещали позволить желающим покинуть территорию Афганистана через безопасный проход. Однако желающим остаться в стране будет необходимо зарегистрироваться у членов организации.
Ранее Соединенные Штаты начали эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле.
Видео: Telegram / Life Shot
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