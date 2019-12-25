США начали эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле

Для этого выделено пять тысяч военных.

Соединенные Штаты начали эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле. Об этом информирует агентство Reuters.

По данным СМИ, покинут диппредставительство не все работники, некоторые останутся на своих местах. Большинство из них будет вывезено в течение трех дней. Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что в эвакуации принято решение задействовать около пяти тысяч военных. Кроме того, планируется вывезти с территории страны граждан Афганистана, которые помогали американским Вооруженным силам в ходе военной миссии.

Напомним, 13 августа "Талибан" выступил с обращением, пообещав, что не будет представлять никакой угрозы для соседних с Афганистаном государств, а также членов дипломатических миссий и сотрудников международных организаций, которые находятся в исламской республике.

Ранее журналисты телеканала CNN предположили, что движение "Талибан"* (террористическая организация, запряжена в РФ) может изолировать Кабул в течение 72 часов.

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