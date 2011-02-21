США: Талибы могут изолировать Кабул в течение 72 часов

Телеканал CNN представил сведения со ссылкой на американскую разведку.

США: радикалы могут изолировать Кабул в течение следующих 72 часов. Такое заявление сделали журналисты местного телеканала CNN со ссылкой на собственные источники в разведывательном управлении. В СМИ подчеркнули, что говорят о действиях членов "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация). По версии канала, именно с этой причиной связана спешка американских дипломатов по уничтожению имеющейся у них документации в Афганистане. Также о срочной переброске военнослужащих США в Кабуле ранее заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. В столицу Афганистана прибудут около трех тысяч солдат.

Напомним, что 13 августа "Талибан" выступил с обращением, пообещав, что не будет представлять никакой угрозы для соседних с Афганистаном государств, а также членов дипломатических миссий и сотрудников международных организаций, которые находятся в исламской республике.

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