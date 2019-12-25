СМИ заметили главу РФПИ около гостиницы на Манхэттене.

Специальный представитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев обсудил сотрудничество Москвы и Вашингтона со специальным посланником американского лидера-республиканца Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала CNN со ссылкой на собственные источники информации. Уточняется, что ранее глава РФПИ был замечен недалеко от гостиницы в районе Манхэттена в Нью-Йорке. Согласно данным от корреспондента новостного агентства "РИА Новости", наш соотечественник прибыл туда кортеже из машин спецслужб и полиции, а далее проследовал в отель.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что глава РФПИ посетит территорию США в рамках Генеральной ассамблеи ООН, его официальный визит станет продолжением встречи американской делегации с Владимиром Путиным в сентябре 2026 года. В начале месяца представители вашингтонской администрации вновь активизировали посреднические усилия по урегулированию украинского кризиса. В частности, 5 сентября представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли на рабочие переговоры с Владимиром Путиным в Кремль, а на следующий день иностранцы отправились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

"Приехали не зря". Зеленский оценил визит Уиткоффа и Кушнера в Киеве.

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