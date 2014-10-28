В РФПИ прокомментировали статью The Reuters со словами экс-главы Минобороны Украины о конфликте с Россией.

В Москве оценили слова бывшего украинского министра по обороне Михаила Федорова о том, что Киев постепенно проигрывает России в вооруженном конфликте. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля назвал пост бывшего иностранного чиновника с Банковой улицы осознанием реальности.

,Реальность берет свое, ложные представления рушатся, и начинается поиск виноватых в неудачах. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Ранее Михаил Федоров в интервью западному новостному агентству The Reuters заявил, что Украина постепенно проигрывает противнику в региональном противостоянии. Экс-министр добавил, что его стране срочно нужен план прекращения конфликта. иностранец полагает, что Украина страдает из-за своей неспособности внедрять инновации, укоренившейся коррупции и кумовства, а также отсутствия политической независимости в правительственных институтах.

Дмитриев согласился с мнением об угрозе роста цен на газ в Германии.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev