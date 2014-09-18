В Москве оценили слова Алис Вайдель об энергетической угрозе, которая стоит перед ФРГ.

В Москве согласились с немецким сопредседателем партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель о том, что энергетическая политика Германии в настоящее время ошибочна и ставит под угрозу безопасность энергетического снабжения европейской страны. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил резкую критику политика из Берлина.

Все правда. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что газохранилища Германии заполнены лишь на 50 процентов. Речь идет о самом низком показателе как минимум за последние восемь лет к этому времени года Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на подсчеты специализированного портала Montel сообщала читателям о том, что Европа в целом заполняет подземные хранилища газа (ПХГ) пониженными темпами из-за того, что цены на природный газ находятся на высоком уровне на фоне американо-иранского вооруженного конфликта. Аналитики полагают, что Европа и Германия могут столкнуться с ростом цен на электроэнергию и отопление в предстоящий зимний сезон. При этом региональные ПХГ могут полностью опустеть к его окончанию, запланированному на начало апреля.

Дмитриев считает, что Международный уголовный суд мертв.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev