  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дмитриев считает, что Международный уголовный суд мертв
Сегодня, 10:13
294
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Дмитриев считает, что Международный уголовный суд мертв

0 0

В Москве оценили то, как ЕС реагирует на американские санкции против Томоко Аканэ.

 Международный уголовный суд (МУС) мертв, однако глава дипломатической службы и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас еще не знает об этом. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал слова бывшего эстонского премьер-министра, которая недавно выразила соболезнования председателю МУС Томоко Аканэ в связи с введением американской администрацией санкций в ее отношении. За Аканэ также вступилась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

МУС мертв. Кая просто еще не знает об этом.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ 

Напомним, что 18 августа США ввели санкции в отношении двух членов МУС - председателя Томоко Аканэ и представителя этой организации Абдулая Сейе. В официальном заявлении американского государственного секретаря Марко Рубио подчеркивается, что иностранные лица напрямую участвовали в усилиях МУС по преследованию, задержанию и проведению разбирательств в отношении чиновников из стран, на которые не распространяется его юрисдикция. Действующая администрация Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. В частности, это происходило за проведение расследований военных преступлений со стороны Израиля на Ближнем Востоке.

Дмитриев высказался о призыве экс-министра обороны Украины Федорова к выборам.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev  

Теги: евросоюз, кая каллас, кирилл дмитриев, мус, рфпи, санкции, томоко аканэ
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии