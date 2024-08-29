В Москве оценили то, как ЕС реагирует на американские санкции против Томоко Аканэ.

Международный уголовный суд (МУС) мертв, однако глава дипломатической службы и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас еще не знает об этом. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал слова бывшего эстонского премьер-министра, которая недавно выразила соболезнования председателю МУС Томоко Аканэ в связи с введением американской администрацией санкций в ее отношении. За Аканэ также вступилась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

МУС мертв. Кая просто еще не знает об этом. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что 18 августа США ввели санкции в отношении двух членов МУС - председателя Томоко Аканэ и представителя этой организации Абдулая Сейе. В официальном заявлении американского государственного секретаря Марко Рубио подчеркивается, что иностранные лица напрямую участвовали в усилиях МУС по преследованию, задержанию и проведению разбирательств в отношении чиновников из стран, на которые не распространяется его юрисдикция. Действующая администрация Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. В частности, это происходило за проведение расследований военных преступлений со стороны Израиля на Ближнем Востоке.

Дмитриев высказался о призыве экс-министра обороны Украины Федорова к выборам.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev