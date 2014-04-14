Спецпредставитель Путина напомнил немецкому лидеру о недовольстве жителей Германии.

Готов ли канцлер Германии Фридрих Мерц прислушаться к мнению своих сограждан, которые требуют его отставки. Таким вопросом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался на своей странице в соцсети X

Тем самым спецпредставитель президента РФ мог намекнуть на новое видео, на котором немецкого лидера освистали.

Немцы высказывают Мерцу свое мнение: "военный авантюрист", "Пиноккио", "уходи в отставку". Прислушается ли он? Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

В Сети опубликовали кадры из Кюлунгсборна, на которых слышны выкрики недовольных немцев, адресованные действующему канцлеру. Это произошло во время предвыборного визита Мерца в город. В результате запланированное общение с журналистами сорвалось, а политику пришлось разговаривать с людьми через ограждение.

Ранее мы сообщали, что Мерц связал энергетический кризис в ФРГ с отсутствием газа из России.

Фото: YouTube / phoenix