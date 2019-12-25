Пентагон: США приступили к переброске дополнительных сил в Кабул

Джон Кирби рассказал, что в Афганистан приедут военные, которые должны были отправлять в Кувейт.

В Пентагоне заявили, что США приступили к переброске дополнительных сил в Кабул. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал официальный представитель министерства обороны Джон Кирби. Чиновник уточнил, что военные прибыли в столицу Афганистана, чтобы эвакуировать из нее американских дипломатов и других сотрудников. Однако основная часть военных прибудет в регион к концу выходных.

Некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Я рассчитываю, что до конца выходных основная часть из 3 тыс. военнослужащих будет на месте. Возможно, не все, но основная часть. Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона

Известно, что в Кабул направлена бригадная группа 82-ой Воздушно-десантной дивизии Армии Сухопутных сил США. Ранее военные должны были быть переброшены в Кувейт. Кирби подчеркнул, что Вашингтон готов скорректировать свое присутствие на БЛижнем Востоке в зависимости от обстановки с безопасностью в Афганистане.

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Фото: YouTube / Defense Flash News